Le vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique Luong Tam Quang (gauche) et son homologue lao Kongthong Phongvicith ont signé un protocole d'accord de la 12e Conférence sur la coopération en matière de sécurité Vietnam - Laos. Photo : VNA

Vientiane (VNA) - La 12e Conférence sur la coopération en matière de sécurité Vietnam-Laos s'est tenue le 3 mars, à Vientiane (Laos) sous les auspices du vice-ministre lao de la Sécurité publique, Kongthong Phongvicith, et de son homologue vietnamien, Luong Tam Quang.

Ce dernier temps, les forces de sécurité des deux pays ont mis en œuvre efficacement le protocole d'accord de la 11e Conférence sur la coopération en matière de sécurité Vietnam - Laos tenue en novembre 2020 dans la province vietnamienne de Nghe An et coordonné étroitement pour assurer la sécurité nationale de chaque pays.

Panorama de la conférence. Photo : VNA

Ils ont convenu de maintenir la mise en œuvre effective des mécanismes de coopération existants entre les deux forces de sécurité et d'intensifier le partage d'informations et la coordination pour faire face à l'impact des menaces de sécurité non traditionnelles qui affectent les relations entre les deux pays en général et les deux ministères de la sécurité publique en particulier.

Les parties se sont également engagées à coordonner étroitement les forums internationaux et régionaux de coopération en matière de sécurité, à promouvoir la collaboration dans la prévention et la lutte contre le terrorisme international des pays de l'ASEAN et à assurer la sécurité des événements majeurs qui se tiendront au Vietnam et au Laos dans les temps à venir,



A cette occasion, les deux vice-ministres ont signé un protocole d'accord de la 12e Conférence de coopération en matière de sécurité Vietnam - Laos.- VNA