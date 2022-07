Le général Tô Lâm, membre du Bureau politique, ministre vietnamien de la Sécurité publique (droite) et le général de division Vanthong Kongmany, membre du Comité central du Parti populaire révolutionaire du Laos , vice-ministre lao de la Sécurité publique . Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le général Tô Lâm, membre du Bureau politique, ministre vietnamien de la Sécurité publique a eu le 7 juillet, à Hanoï, une rencontre avec le général de division Vanthong Kongmany, membre du Comité central du Parti populaire révolutionaire du Laos, vice-ministre lao de la Sécurité publique en visite de travail au Vietnam Le ministre Tô Lâm a déclaré que malgré de nombreuses difficultés en raison de l'épidémie de COVID-19, l'amitié particulière et la coopération intégrale entre les deux pays en général, entre les deux ministères de la Sécurité publique en particulier, ne cessent de se développer, d'approfondir et d'obtenir des résultats pratiques.Les deux parties ont continué à mettre en œuvre le Règlement sur la coopération dans le travail professionnel pour assurer la sécurité nationale, l'ordre social et à coordonner la mise en œuvre des plans de sécurité pour les événements importants, les visites de travail des hauts dirigeants des deux pays...Le vice-ministre lao de la Sécurité publique, Vanthong Kongmany, a hautement apprécié les résultats de la coopération entre les deux ministère de la Sécurité publique des deux pays au cours des dernières années, en particulier dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la criminalité.Il a estimé que la relation de coopération entre les forces de police des deux pays se développent de plus en plus, au service des tâches de développement socio-économique et du travail extérieur de chaque nation. - VNA