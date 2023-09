Cérémonie de signature d'un protocole d'accord sur la coopération entre Kon Tum (Vietnam) et Champasack (Laos). Photo: VNA Cérémonie de signature d'un protocole d'accord sur la coopération entre Kon Tum (Vietnam) et Champasack (Laos). Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La signature d'un protocole d'accord sur la coopération entre les provinces de Kon Tum (Vietnam) et de Champasack (Laos), pour la période 2023-2027, a eu lieu le 26 septembre dans la ville de Kon Tum.Il s'agit d'un événement majeur dans les relations entre les deux provinces, une expression vivante de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples du Vietnam et du Laos en général, de Kon Tum et de Champasack en particulier.Kon Tum et Champasack ne partagent pas de frontière mais entretiennent une relation de longue date. Ces dernières années, en mettant en œuvre les politiques des deux Partis et États, les deux provinces ont coopéré dans de nombreux domaines, obtenant de nombreux résultats positifs dans le développement socio-économique.Selon le protocole d'accord sur la coopération entre Kon Tum et Champasack pour la période 2023-2027, les deux parties continuent de créer des conditions favorables pour que les deux parties établissent des relations amicales, promeuvent les liaisons touristiques, mettent en œuvre activement le plan touristique de la période 2021-2025 pour la zone du Triangle de développement Cambodge - Laos - Vietnam. La province de Kon Tum continue de soutenir 10 bourses de formation universitaire et 5 bourses de formation politique pour des fonctionnaires de Champasack.Dans les temps à venir, les deux provinces renforceront les échanges entre les deux peuples, notamment entre les jeunes et les étudiants. Elles se coordonneront dans la mise en œuvre efficace des accords sur le commerce et les investissements entre les deux pays.Les deux provinces créeront des conditions plus favorables en faveur des investisseurs, des entreprises et des habitants de chaque localité, pour qu’ils puissent rechercher des opportunités d'investissement de commerce. Sans oublier de renforcer les activités de coopération dans les domaines de la culture et du sport, de promouvoir la coopération touristique sur l'axe Est - Ouest selon la devise «Trois pays, une destination» pour exploiter le potentiel touristique de chaque province. -VNA