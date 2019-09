Hanoi (VNA) – Le vice-ministre de la Défense, Trân Don, et le chef du Département général de la logistique de l’Armée populaire du Laos, Vongkham Phommakon, ont plaidé lundi 23 septembre à Hanoi pour une coopération renforcée en matière de logistique entre les Armées populaires du Vietnam et du Laos.

Le vice-ministre de la Défense, Trân Don (à droite) avec le chef du Département général de la logistique de l’Armée populaire du Laos, Vongkham Phommakon. Photo: VNA





Le ministère vietnamien de la Défense favorise toujours la coopération fructueuse en matière de logistique entre les deux armées afin de contribuer à l’œuvre de défense et de sécurité de chaque pays, a déclaré le général de corps d’armée Trân Don.



Les deux parties ont estimé que la coopération logistique entre les deux armées est devenue de plus en plus concrète et efficace, notamment dans la formation, la garantie de l’intendance militaire, contribuant ainsi à promouvoir la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les pays.



Le vice-ministre vietnamien de la Défense a proposé aux Départements généraux de la logistique des deux armées de renforcer les échanges de délégations et d’informations pour améliorer l’efficacité le travail d’état-major et de planification, de formation et d’entraînement.



De son côté, le général de division Vongkham Phommakon a espéré que les deux parties renforceront le partage d’expériences en matière de logistique, d’études et de prévisions stratégiques et de proposition politique sur le développement des dispositifs logistiques. – VNA