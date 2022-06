Hanoï, 29 juin (VNA) - Le vice-ministre de la Justice Nguyên Khanh Ngoc s'est entretenu le 29 juin à Hanoï avec le ministre japonais de la Justice Furukawa Yoshihisa en visite de travail au Vietnam pour déterminer les moyens d'intensifier la coopération bilatérale.

Lors de la conférence. Photo : VGP

Nguyên Khanh Ngoc a hautement salué Furukawa Yoshihisa pour avoir choisi le Vietnam comme l'une des destinations de son premier voyage à l'étranger depuis son entrée en fonction en octobre 2021, affirmant que le Japon était le premier partenaire bilatéral à fournir un soutien technique au Vietnam dans les affaires juridiques et judiciaires, notamment par le biais de projets gérés par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Vietnam depuis 1996.Le Japon a fourni au Vietnam une assistance pour l'élaboration des lois dans les affaires civiles et économiques et les litiges, ainsi que pour le renforcement des capacités.Pour renforcer davantage le partenariat bilatéral dans les temps à venir, Nguyên Khanh Ngoc a suggéré que les deux parties continuent d'exécuter efficacement le protocole d'accord sur les questions juridiques et judiciaires signé en octobre 2020 et de mettre en œuvre conjointement le projet financé par la JICA sur l'amélioration de la qualité et de l'efficacité de l'élaboration des lois et l'application de la loi au Vietnam de 2021 à 2025.Les deux parties devraient également renforcer leur coopération en matière d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et régler les affaires d'enregistrement civil et de nationalité concernant les citoyens vietnamiens et japonais, étant donné que le Vietnam et le Japon connaissent une croissance des échanges civils, commerciaux et d'investissement, a-t-il déclaré.Furukawa Yoshihisa, pour sa part, s'attendait à ce que les deux parties prennent conjointement des mesures spécifiques pour renforcer le partenariat juridique et judiciaire.Il a remercié le ministère vietnamien de la Justice d'avoir encouragé la coopération juridique et judiciaire entre le Japon et l'ASEAN lors de la réunion des ministres de la Justice de l'ASEAN (ALAWMM) et de la réunion des hauts responsables de la Justice de l'ASEAN (ASLOM).Il a également souhaité recevoir un soutien supplémentaire du Vietnam dans les activités futures, notamment les célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre l'ASEAN et le Japon.- VNA