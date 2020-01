Touristes japonais au Vietnam. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Une cérémonie a eu le 13 janvier dans la ville de Da Nang pour lancer une série de colloques et forums sur l’économie, le travail et le tourisme entre le Vietnam et le Japon, avec la participation du vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue et de 800 délégués des deux pays.

L'événement s'inscrit dans le cadre de la visite au Vietnam du secrétaire général du Parti libéral-démocrate japonais Nikai Toshihiro, du 11 au 14 janvier 2020.

S'exprimant à la cérémonie d'ouverture, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a informé que le gouvernement du Vietnam améliorait continuellement l'environnement de l'investissement et des affaires, facilitant les investissements des entreprises japonaises.

Les deux pays doivent continuer à promouvoir la coopération dans le travail, disposer des politiques et mesures nécessaires pour garantir les intérêts légitimes des travailleurs vietnamiens au Japon, a-t-il ajouté.

Il a également souligné que les colloques et forums organisés cette fois-ci étaient l'occasion pour les agences, localités, organisations et entreprises concernées de rechercher des mesures concrètes pour renforcer la connectivité entre les deux économies, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités de coopération et favorisant des liens substantiels.

Le dirigeant vietnamien a demandé aux deux parties de travailler ensemble pour accélérer leur coopération dans l’économie, l'investissement, le commerce, le tourisme et le travail.

Du côté japonais, Nikai Toshihiro a déclaré qu'à travers cette série d'événements, les localités et les entreprises des deux pays entretenaient de nombreux partenariats et que le millier de délégués participants comprenaient mieux les politiques, réglementations et incitations des deux gouvernements afin de renforcer la coopération bilatérale.

Toujours le 13 janvier, Vuong Dinh Hue et Nikai Toshihiro ont assisté à la cérémonie de lancement de nouvelles lignes aériennes de Vietjet Air vers le Japon.

En 2020, cette compagnie low-cost du Vietnam ouvrira cinq nouvelles lignes au départ de Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang vers Nagoya, Fukuoka et Kagoshima, portant ainsi à dix le nombre de ses lignes reliant les deux pays.-VNA