Le président du Comité populaire de Nam Dinh Pham Dinh Nghi à la conférence. Photo: VNA

Nam Dinh (VNA) - Une délégation de la préfecture japonaise de Miyazaki, conduite par son gouverneur Kohno Syunji, a effectué le 10 juillet une visite de travail dans la province septentrionale de Nam Dinh.

Lors d'une séance de travail avec les autorités provinciales, le gouverneur Kohno Syunji a souhaité que le partenariat entre la préfecture de Miyazaki et la province de Nam Dinh aboutissait à des résultats encore plus fructueux, contribuant au développement économique continu des deux parties.

Il s’est engagé à faire de son mieux pour intensifier la coopération avec Nam Dinh, en particulier dans les projets d'agriculture propre et de haute qualité.

Le président du Comité populaire de Nam Dinh Pham Dinh Nghi a suggéré que les deux localités élargissent le modèle de production et d'utilisation des engrais organiques dans les localités et les entreprises agricoles.

Photo: VNA

La province de Nam Dinh vise également à promouvoir la consommation de fruits et légumes biologiques en tandem avec le programme "À chaque commune son produit" (OCOP), ciblant le marché japonais, a-t-il ajouté.

Il a proposé à la préfecture de Miyazaki et à l'Université Minami Kyushu de continuer de soutenir le projet de construction d'un modèle de partenariat avec le Japon pour développer une formation professionnelle agricole de haute qualité à Nam Dinh.

Le contenu spécifique de ce projet comprend l'envoi des experts agricoles à Nam Dinh pour soutenir la formation et l'accomplissement des procédures nécessaires pour recevoir des diplômés vietnamiens à étudier et travailler dans la préfecture de Miyazaki et à l'Université Minami Kyushu.

Le président du Comité populaire de Nam Dinh a également proposé à la Coopérative agricole (JA) de la préfecture de Miyazaki de soutenir la mise en place d'un modèle d'appui à la production et à la consommation à Nam Dinh basé sur les modes d’opérations de la JA.-VNA