Hanoï (VNA) - A l'occasion de la Journée internationale de la réduction des risques de catastrophe (13 octobre), le Département général de prévention et de lutte contre les catastrophes, en coordination avec le ministère du Territoire , des Infrastructures, des Transports et du Tourisme du Japon, a organisé le 11 octobre à Hanoï un séminaire sur la coopération Vietnam-Japon dans la gestion des catastrophes Le séminaire a proposé des solutions et des technologiques permettant de limiter les dommages causés par les crues et les glissements de terrain Les participants ont présenté des interventions portant sur des expériences de résilience aux crues et aux éboulements de terrain à Thanh Hoa; l’application au Vietnam des techniques japonaises; l’aperçu des solutions d’adaptation aux catastrophes du Japon; les technologies de maintenance et de surveillance des digues, des barrages…Ils ont aussi discuté des solutions et des techniques permettant d'atténuer les dégâts causés par les crues et les glissements de terrain, tout en insistant sur le renforcement du système d'alerte précoce; de l’amélioration des connaissances de la communauté sur la prévention et la lutte contre les catastrophes; de l’application scientifique et technologique dans le travail d'information et de communication… Ils ont proposé au gouvernement d'autoriser la mise en œuvre du projet d'installation expérimentale d'un système d’observation et d'alerte précoce et de construction de barrages de garde-boue pour la période 2020-2050.Selon Mme Doan Thi Tuyet Nga, chef du Département des sciences, des technologies et de la coopération internationale du Département général de prévention et de lutte contre les catastrophes, le Japon dispose des expériences en matière de prévention et de lutte contre les catastrophes et est en train de soutenir le Vietnam dans ce domaine. Le Vietnam a encore besoin d’une participation plus active des autorités locales et des scientifiques ainsi que d’une assistance continue du Japon.A propos des crues et glissements de terrain au Vietnam, l’agrégé Vu Le Minh, du Service des sciences, des technologies et de la coopération internationale du Département général de prévention et de lutte contre les catastrophes, a souligné que le Vietnam était l'un des pays les plus touchés par les catastrophes naturelles dans le monde. Les crues et glissements de terrain sont les types de catastrophes naturelles les plus dommageables. La plupart des crues se produisent dans des zones reculées et peu peuplées.Pour faire face aux crues et aux glissements de terrain et réduire les dégâts causés par ces catastrophes , le gouvernement du Vietnam a publié la résolution 76 / NQ-CP sur la prévention et la lutte contre les catastrophes, la directive 19 / CT-TTg sur le même sujet et d’autres documents. -VNA