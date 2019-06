Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le projet "Renforcement de la capacité de résilience aux catastrophes naturelles au Centre Vietnam" de troisième phase a été lancée à Hanoï, a annoncé le 25 juin la Croix-Rouge vietnamienne.

Le projet est doté d'un budget de plus de 2,9 millions de dollars pour la 3e phase, financé par l'Agence américaine du développement international (USAID). Il est mise en œuvre dans quatre provinces du Centre, de mars 2019 à mars 2021.



Le projet bénéficiera à plus de 180.400 habitants de 20 communes et quartiers de ces quatre provinces du Centre que sont Quang Nam, Quang Ngai, Quang Tri et Ha Tinh. Il permettra également d'aider les autorités locales à améliorer leur capacité pour atténuer les pertes humaines et matérielles dues aux catastrophes naturelles.

Selon la présidente de la Croix-Rouge vietnamienne, Nguyên Thi Xuân Thu, il s’agit d’un projet pionnier permettant d’atténuer les risques des catastrophes naturelles et de s’adapter au changement climatique dans cette région, tout en insistant sur le soutien des organisations internationales dans l’amélioration de la capacité de réaction aux catastrophes basées sur la communauté.

D'octobre 2015 à octobre 2018, pour les première et deuxième phases, ce projet de plus de 4 millions de dollars a été mises en œuvre dans 61 communes de ces quatre provinces du Centre. Les bénéficiaires se sont élevés à 671.400 personnes. - VNA