Hanoi, 18 décembre (VNA) - Le Vietnam et le Japon devraient renforcer leur coopération dans le cadre de leur vaste partenariat stratégique pour la paix et la prospérité en Asie, a déclaré l'ancien ministre japonais de la Défense, Satoshi Morimoto.

S'adressant au séminaire «Questions régionales et politique de défense du Japon» tenu le 17 décembre à l'Académie diplomatique du Vietnam, Satoshi Morimoto, actuellement analyste des politiques de sécurité et de défense nationales et président de l'Université de Takushoku, a déclaré que le Vietnam et le Japon devraient mieux coordonner leurs efforts dans les forums multilatéraux, ainsi que de travailler ensemble pour promouvoir le rôle de l'ASEAN et des Nations Unies dans le règlement des défis communs, contribuant à la stabilité et au développement en Asie et dans l'Indo-Pacifique.



Lors de l'événement, il a souligné les situations de sécurité dans les régions d'Asie du Nord-Est, d'Asie-Pacifique et d'Indo-Pacifique.



Il a notamment donné une analyse approfondie de la concurrence américano-chinoise, de la montée en puissance de la Chine, du changement de politique américaine en Chine et des points chauds régionaux comme la République populaire démocratique de Corée et Hong Kong et Taïwan de la Chine.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà source