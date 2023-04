Le Vietnam et Israël achèvent les négociations de leur accord de libre-échange. Photo : VNA



Tel-Aviv (VNA) - À l'invitation du ministre israélien de l'Économie et de l'Industrie Nir Barkat, le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien, à la tête d’une délégation vietnamienne, a effectué une visite de travail en Israël pour convenir le contenu et annoncer officiellement l’achèvement des négociations de l'Accord de libre-échange Vietnam-Israël (VIFTA) ainsi que discuter de questions commerciales bilatérales.

Lors d’une séance de travail le 2 avril, Nguyen Hong Dien a précisé qu'avec une structure économique complémentaire et une forte croissance des échanges commerciaux, le Vietnam et Israël gagneront plus d'avantages lorsque les incitations et les avantages du VIFTA seront efficacement profités.

Le ministre vietnamien a demandé aux deux parties de rechercher et de promouvoir conjointement les opportunités de coopération en matière de commerce et d'investissement, et d’édifier et de promouvoir des marques lors des foires et expositions organisées au Vietnam et en Israël.

Les deux ministres ont hautement apprécié les efforts des missions de négociation du Vietnam et d'Israël pendant sept dernières années avec 12 sessions de négociation pour finalement parvenir à un accord conforme aux souhaits et aux intérêts des deux pays. La signature du VIFTA devrait avoir lieu cette année pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Nguyen Hong Dien a particulièrement encouragé les entreprises israéliennes à investir au Vietnam dans les domaines de la production industrielle, de l'agriculture avec des applications de haute technologie, de l'industrie des matériaux, des technologies de l'information, de la production verte, de la production propre, des infrastructures industrielles et etc. En outre, le ministre a également demandé à la partie israélienne de partager son expérience et sa technologie dans le domaine de l'économie numérique, de la transformation numérique, de la transformation énergétique, etc.

Pour sa part, le ministre Nir Barkat s'est engagé à continuer à mettre en œuvre des activités de coopération et d'échange entre les deux ministères, ainsi qu'à promouvoir des programmes de promotion du commerce, à créer des conditions favorables pour que les entreprises israéliennes et vietnamiennes puissent profiter des engagements du VIFTA dès sa signature. - VNA