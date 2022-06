Budapest (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue en visite officielle en Hongrie et son homologue hongrois KÖvér László ont coprésidé le 27 juin la 4e séance de pourparlers législatifs sur le thème "Améliorer le cadre juridique sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables et l’économie verte ».

Photo : VNA

Dans son allocution d'ouverture, le président de l’Assemblée nationale hongroise, Kövér László, a déclaré que la Hongrie considère la réponse au changement climatique et la création d’un mécanisme juridique à cet effet comme une question très importante. La séance de pourparlers est l'occasion pour les deux parties d'échanger et de partager les expériences et les méthodes législatives de l'autre afin de contribuer à ce que le travail législatif dans ce domaine soit réalisé de manière efficace, répondant mieux aux défis de l'époque.

KÖvér László a souligné que la Hongrie était toujours déterminée à protéger l'environnement et le climat, ce qui manifeste clairement dans ses orientations de développement et ses réglementations légales.

Le président de l'Assemblée nationale hongroise KÖvér László. Photo : VNA

Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a déclaré que lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), le Vietnam s'est engagé à atteindre zéro émission nette d'ici 2050. C'est un très fort engagement politique, démontrant la volonté vietnamienne de répondre au changement climatique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de passer à une économie verte et circulaire, en même temps, démontrant la responsabilité du Vietnam dans les efforts communs de la communauté internationale pour préserver et protéger la terre.

Vuong Dinh Hue a également déclaré que le Vietnam souhaitait recevoir une coopération étroite avec des partenaires internationaux, dont la Hongrie. L'Assemblée nationale du Vietnam souhaite partager et apprendre des expériences dans l’élaboration et le perfectionnement des lois et des politiques sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le développement des énergies renouvelables et la mise en œuvre de modèles économiques verts et circulaire et de développement durable.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a également souhaité que la Hongrie partage ses expériences dans le processus de traitement et mette en œuvre des solutions synchrones pour à la fois atteindre les objectifs engagés et assurer l'équilibre des avantages et des coûts pour l'économie et le peuple.

Lors des pourparlers, des députés et des experts des deux pays ont ouvertement discuté des problèmes et des défis qui doivent être résolus pour perfectionner le cadre juridique sur les émissions de gaz à effet de serre et les énergies renouvelables, des politiques sur le développement durable, le climat et des cadres juridiques sur l'économie verte...

Les deux présidents de l'Assemblée nationale des deux pays ont directement échangé, partagé des expériences et répondu aux préoccupations des députés, des experts et des scientifiques.

Selon le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, les résultats de la discussion ont montré une fois de plus qu'il s'agit d'un mécanisme de coopération efficace entre les deux organes législatifs des deux pays. – VNA