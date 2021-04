Le général de corps d'armée Nguyen Chi Vinh (droite) et Daniel J.Kritenbrink, ambassadeur américain au Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le général de corps d'armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense et chef du Bureau permanent du Comité de pilotage national chargé du règlement des conséquences des bombes et mines et des produits chimiques laissés par la guerre (Comité de pilotage 701), a reçu jeudi matin Daniel J.Kritenbrink, ambassadeur américain au Vietnam.

A cette occasion, Nguyen Chi Vinh a déclaré apprécier les contributions apportées par l'ambassadeur Daniel J.Kritenbrink pendant son mandat à la coopération entre les deux pays, au règlement des conséquences laissées par la guerre en particulier.

Le vice-ministre de la Défense a déclaré souhaiter que le diplomate américain, en ses nouvelles qualités, continuerait de soutenir le Vietnam dans le règlement des conséquences de la guerre.

Pour sa part, Daniel J. Kritenbrink s'est déclaré satisfait des résultats obtenus par les deux parties en ce domaine, conformément aux engagements des dirigeants des deux pays, contribuant au renforcement de la confiance politique mutuelle.

Les deux parties ont déclaré apprécier les résultats de coopération dans le règlement des conséquences laissées par la guerre, notamment en termes de recherche des soldats portés disparus, de désintoxication de la dioxine aux aéroports de Da Nang et Bien Hoa, etc.

L'ambassadeur des États-Unis a remis au Vietnam des documents du Congrès américain reconnaissant la coopération bilatérale dans le règlement des conséquences de la guerre. -VNA