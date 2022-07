Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors du Sommet des affaires Vietnam-Etats-Unis à Hanoï. Photo : VNA

Washington (VNA) - Le Vietnam et les Etats-Unis ont repris des réunions et échanges de délégations, s'efforçant de promouvoir les activités de coopération bilatérale après la pandémie de COVID-19.

Il faut citer notamment les activités bilatérales avec les Etats-Unis effectuées par le président Nguyen Xuan Phuc en marge de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2021, la visite de travail aux Etats-Unis et aux Nations Unies du Premier ministre Pham Minh Chinh à l'occasion du Sommet ASEAN- Etats-Unis en mai 2022, la visite au Vietnam de la vice-présidente américaine Kamala Harris en août 2021, celle du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin en juillet 2021.

Au cours des échanges, la partie américaine a réaffirmé son engagement à soutenir un Vietnam "fort, indépendant et prospère", a continué d'apprécier sa position et d'attacher de l'importance aux relations avec le Vietnam, demandant aux deux parties de continuer à prendre des mesures pour renforcer la coopération économique et commerciale, et dans la sécurité - défense et la santé.

En ce qui concerne l’économie, le commerce bilatéral a continué de croître fortement, le chiffre d'affaires total du commerce bilatéral en mai atteignant près de 11,2 milliards de dollars, en hausse de 26 % sur un an. Les États-Unis restent le plus grand marché d'exportation du Vietnam et le Vietnam devient le 9e partenaire commercial des États-Unis.



En mars, les investissements directs américains au Vietnam ont atteint 10,3 milliards de dollars, se classant au 11e rang sur 141 pays et territoires ayant versé des investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam. Le 29 mars, Vinfast a signé un contrat pour la construction d'une usine de véhicules électriques et de batteries de 4 milliards de dollars en Caroline du Nord.

La vice-présidente américaine Kamala Harris effectue une visite au Vietnam en août 2021. Photo :VNA



La coopération dans la sécurité et la défense a été activement maintenue avec divers contenus de coopération, notamment l'échange de délégations, les contacts de haut niveau, la coopération pour surmonter les conséquences de la guerre et l'amélioration de la capacité maritime. Les deux parties promeuvent activement les mécanismes de dialogue annuel et se coordonnent dans la mise en œuvre du Programme de Partenariat du Pacifique 2022 (PP22) à Phu Yen (Nord) en juin.

La recherche des restes de soldats américains disparus pendant la guerre du Vietnam, la recherche de martyrs vietnamiens, la décontamination de la dioxine, le soutien aux personnes handicapées ont continué d'être promus. Le Vietnam s'est activement coordonné avec l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) pour mettre en œuvre un protocole d'accord sur la coopération visant à améliorer la capacité d'examen des restes pendant la guerre. Les Etats-Unis ajouteront un budget de 19 millions de dollars en 2022 pour aider le Vietnam à poursuivre le déminage.

En ce qui concerne l'éducation, l'Agence américaine de financement pour le développement international (DFC) a annoncé l’octroi par le gouvernement américain d’un prêt de 37 millions de dollars à l'Université Fulbright Vietnam pour construire une école dans le 9e arrondissement à Ho Chi Minh-Ville. Le Vietnam compte actuellement neuf établissements éducationnel américians à Hanoi, Quang Ninh, Hai Phong (Nord), Ho Chi Minh-Ville et Binh Duong (Sud).

La coopération dans la santé et la réponse à la pandémie de COVID-19 continuent d'être un point positif dans les relations bilatérales. Les Etats-Unis ont soutenu le Vietnam avec près de 40 millions de doses de vaccins, dont près de 39 millions de doses via le mécanisme COVAX. La partie américaine a transféré au Vietnam 111 réfrigérateurs négatifs profonds pour conserver les vaccins de Pfizer.

Concernant la coopération régionale et internationale, récemment, le Vietnam et six autres pays de l'ASEAN ont participé à la discussion du Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEFP) avec les États-Unis et d'autres partenaires et ont assisté au Forum des grandes économies sur l'énergie et le climat (MEF) présidé par le président des États-Unis. -VNA