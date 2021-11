Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les dirigeants de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO) et de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples (ICAP) ont eu un entretien virtuel le 23 novembre pour discuter des moyens de resserrer l'amitié entre les deux agences en particulier et entre Vietnam et Cuba en général.

S'exprimant lors de l'événement, la présidente de la VUFO, l'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, a exprimé sa joie que Cuba entrait officiellement dans la "nouvelle normalité" en permettant aux élèves de tous les niveaux de retourner à l'école, en ouvrant ses portes aux touristes étrangers avec des réglementations flexibles et en réactivant les activités commerciales et de production à travers le pays.

Bien que la pandémie de COVID-19 ait perturbé les activités de coopération directes, les deux organisations ont régulièrement échangé et se sont mises à jour sur les informations de l'autre.

Le président de l'ICAP, Fernando González Llort, a remercié le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour s'être tenus aux côtés du peuple cubain pendant les moments difficiles.

Les deux parties ont affirmé qu'elles continueraient à organiser des activités d'échange amical et à célébrer des anniversaires importants tels que le 50e anniversaire de la visite du président Fidel Castro au Vietnam, le 62e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales (2 décembre), ainsi que des activités visant à marquer l'anniversaire du Président Ho Chi Minh, la Fête nationale du Vietnam...

Ils ont convenu que dans le temps à venir, la VUFO et l'ICAP continueront à renforcer leur coopération dans les domaines de la paix, de la solidarité et de l'amitié ; à organiser régulièrement des activités d'échange d'informations en ligne ciblant les associations d'amitié des localités des deux pays ; et avoir plus d'initiatives afin de resserrer davantage l'amitié Vietnam-Cuba.-VNA