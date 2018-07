Mme Teresa Amarelle Boué (à gauche) offre un cadeau de souvenir à Mme Nguyen Thu Ha. Photo: VNA



La Havane (VNA) - La présidente de l’Union des femmes vietnamiennes Nguyen Thi Thu Ha a effectué du 7 au 13 juillet une visite à Cuba en vue de booster les relations d’amitié et de solidarité entre les organisations des femmes des deux pays.



Durant son séjour, Mme Nguyen Thi Thu Ha a rencontré Mme Teresa Amarelle Boué, membre du Bureau politique et secrétaire générale de la Fédération des femmes cubaines (FMC).



Les deux parties se sont engagées à intensifier les relations d’amitié entre les deux pays, notamment entre les deux organisations des femmes. Elles ont également discuté des objectifs, acquis et défis en matière de remise du pouvoir aux femmes.



La présidente de l’Union des femmes vietnamiennes a affirmé que son union était prête à partager avec sa consoeur ses activités et expériences s’agissant de la participation aux activités économiques ainsi que la préparation pour s’adapter au développement fort des technologies.



Elle a exprimé son admiration devant le rôle dirigeant des femmes cubaines pendant la lutte pour la libération nationale, dans les domaines des technologies et des sciences naturelles, ainsi que leur participation massive dans les organes étatiques et l’Assemblée nationale, avec trois femmes parmi les cinq vice-présidents du Conseil d'Etat et plus de 50% des femmes députées à l’Assemblée nationale.



A cette occasion, la présidente de l’Union des femmes vietnamiennes Nguyen Thi Thu Ha a eu une rencontre avec la vice-présidente de l’Assemblée nationale de Cuba, Ana Maria Mari Machado. Elles ont échangé des informations et expériences en matière de remise du pourvoir aux femmes, d’organisation des activités en vue de garantir les droits et valoriser le rôle des femmes dans la société actuelle.



Durant sa visite à Cuba, la délégation de l’Union des femmes vietnamiennes a eu une séance de travail avec Jose Ramon Balaguer, secrétaire du Comité central du Parti et chef du Département des Relations internationales du Comité central du Parti communiste de Cuba et a visité le bureau régional de la Fédération Démocratique Internationale des Femmes. Elle a aussi travaillé avec les cadres de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples, de l’Association d’amitié Cuba – Vietnam, puis déposé une gerbe de fleurs au pied du buste du Président Ho Chi Minh au parc de Paix à La Havane. -VNA