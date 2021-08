Le général Tô Lâm, ministre vietnamien de la Sécurité publique. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le général Tô Lâm, ministre vietnamien de la Sécurité publique, s’est entretenu en ligne le 3 août avec Samdech Krolahom Sar Kheng, vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur du Cambodge

Malgré les évolutions complexes et imprévisibles de la situation dans le monde et la région, ainsi que la crise du COVID-19, la coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère cambodgien de l'Intérieur a été maintenue, consolidée et renforcée, a constaté le général Tô Lâm.

En 2020 et au cours du premier semestre 2021, les deux parties se sont coordonnées pour mettre en œuvre des plans visant à assurer la sécurité et la sûreté des événements politiques importants de chaque pays, et ont continué à promouvoir la coopération dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, a-t-il indiqué.

Tô Lâm et Samdech Krolahom Sar Kheng ont affirmé que le Vietnam et le Cambodge continueraient de promouvoir les relations « de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale, durable et à long terme », de collaborer étroitement dans le combat contre le COVID-19 et dans le contrôle de la frontière commune.

Dans son discours de clôture, le ministre Tô Lâm a souligné les orientations de coopération entre les deux ministères dans les temps à venir. Les deux parties se coordonneront pour assurer la sécurité, la sûreté et l'ordre social, en particulier la sécurité des événements politiques importants dans chaque pays, ainsi que pour garantir la sécurité de la frontière commune. Elles continueront de partager des informations dans la gestion des sorties et entrées, de renforcer l'échange d'informations sur la criminalité transnationale, ainsi que la coopération contre les jeux illégaux. Elles continueront en outre de mettre en œuvre efficacement les traités et accords internationaux dont les deux pays sont membres, de se soutenir dans les forums mondiaux et régionaux de lutte contre la criminalité...

A l'issue de leur entretien, Tô Lâm et Samdech Krolahom Sar Kheng ont signé un document complétant le plan de coopération entre les deux ministères. -VNA