New York (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président burundais Evariste Ndayishimiye ont convenu de promouvoir la coopération bilatérale notamment dans le commerce et l’investissement, lors de leur rencontre le 22 septembre à New York, à l'occasion de leur participation à la Semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam attachait toujours une grande importance à la promotion de ses relations amicales et de la coopération avec les pays africains, dont le Burundi. Il a remercié le gouvernement burundais pour son soutien aux projets d'investissement dans les télécommunications des entreprises vietnamiennes, contribuant ainsi au développement socio-économique du Burundi.

Il a appelé le Burundi à créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes opérant sur son sol. Il a aussi proposé aux deux parties d'intensifier les activités d'échange de délégations, de favoriser les mécanismes de coopération et d'augmenter les échanges commerciaux ainsi que la coopération dans l'agriculture.

Se félicitant des acquis importants du Vietnam dans son processus d’édification et de développement, le président Evariste Ndayishimiye a affirmé que le Burundi s'attachait au développement des relations avec le Vietnam, un partenaire prometteur en Asie du Sud-Est.

Les deux dirigeants sont convenus de continuer à renforcer leur coopération et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, ainsi qu'à faire en sorte que les deux pays servent de pont pour une coopération mutuelle avec l'ASEAN, l’Union africaine (UA) et entre l’ASEAN et l’UA.

Ils ont également discuté d'un certain nombre de questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment la situation en Mer Orientale. -VNA