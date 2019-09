Hanoï (VNA) - La Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) a organisé le 17 septembre à Hanoï un séminaire sur des opportunités de coopération en matière de commerce et d'investissement entre entreprises vietnamiennes et entreprises bangladaises à Hong Kong (Chine), en visite de travail au Vietnam.

La délégation bangladaise a rassemblé des entreprises opérationnelles à Hong Kong spécialisées dans l'immobilier, le textile et l’habillement, les matériaux de construction, les produits chimiques, le commerce électronique, la banque, le transport maritime, les aliments et les boissons… qui souhaitent trouver des partenaires potentiels pour la promotion du commerce.

S’exprimant à la séance d’ouverture, le vice-président de la VCCI, Doan Duy Khuong, a souligné le développement fructueux des relations économiques Vietnam-Bangladesh ces dernières années, notamment après la création du sous comité commercial mixte et sa première réunion organisée en avril 2015.

M. Khuong a cité les statistiques des Douanes du Vietnam concernant la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Le commerce bilatéral a atteint un record de 813,5 millions de dollars en 2018 contre un chiffre très modeste en 2002, 14 millions de dollars. Au cours des huit premiers mois de 2019, les échanges commerciaux bilatéraux se sont chiffrés à 527,8 millions de dollars.

En avril 2019, le Bangladesh a investi au Vietnam 1,18 million de dollars, se classant 43 parmi les 80 pays et territoires investissant au Vietnam. Le Vietnam, pour sa part, opère un projet d'investissement au Bangladesh d’un capital total de 27.900 dollars.

Le Vietnam exporte, pour l’essentiel, vers le Bangladesh le clinker, le ciment, les embryons en acier et les téléphones portables, en échange des matières premières de textile et d’habillement, du cuir, des chaussures, des produits pharmaceutiques et des produits à base de sésame.

Présente au séminaire, Mme Samina Naz, ambassadrice du Bangladesh au Vietnam, a salué l'initiative d'organiser cette rencontre entre les entreprises des deux pays. C’est une bonne opportunité pour établir les relations de coopération en matière de commerce et d’investissement entre le Vietnam et le Bangladesh. Elle a insisté sur le souhait des deux gouvernements de porter le commerce bilatéral à un milliard de dollars en 2019 et 2020. -VNA