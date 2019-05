Photo d'illustration : moit.gov.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’exposition internationale du secteur laitier et des produits laitiers «Vietnam Dairy 2019», qui réunira plus de 200 stands des entreprises vietnamiennes et étrangères, aura lieu du 30 mai au 2 juin à Hô Chi Minh-Ville.



Organisée pour la première fois en 2017, «Vietnam Dairy» constitue une passerelle où les entreprises domestiques et étrangères peuvent se rencontrer, échanger, chercher des partenaires, contribuant à un développement durable du secteur laitier au Vietnam.



Cette deuxième édition présentera des produits laitiers, des additifs et matières premières utilisées dans l'industrie laitière, des technologies de traitement et d’emballage, des aliments pour vaches, des médicaments vétérinaires… Des grandes marques vietnamiennes et étrangères comme Vinamilk, Nestle, Friesland Campina, Mead Johnson, Abbott…, y participeront.



Sont aussi prévus des colloques sur divers thèmes tels le lait et les produits laitiers pour la santé publique, le développement de l'élevage laitier, le secteur laitier du Vietnam : opportunités et défis à la veille du CPTPP (Accord global et progressif de partenariat trans-pacifique). -CPV/VNA