Quang Ninh (VNA) – Cinq trafiquants lao Inthavong Paseuth et vietnamiens Nguyên Ba Ngoc, Liêu Van Lau, Vu Dinh Tuân et Hà Hông Quân ont été condamnés à mort mercredi 13 novembre par le Tribunal populaire de Quang Ninh (Nord).

Les trafiquants lors de leur procès. Photo : conganquangninh.gov.vn

Quatre autres, comprenant deux Vietnamiens Trân Huu Dinh et Nguyên Van Trang, et deux Chinois Liang Yang Hai et Huang Chuan, ont quant à eux été condamnés à la perpétuité à l’issue d’un procès en première instance qui a duré deux jours.Quatre autres trafiquants du même réseau, Hoàng Duc Thê, Vu Dinh Hoàn, Nguyên Van Hoàng et Hoàng Ngoc Hung ont écopé chacun une peine de 20 ans d’emprisonnement.Nguyên Van Trang a été interpellé le 16 juin 2018 dans la ville de Mong Cai, province de Quang Ninh, en possession de 72 pains d’héroïne ingénieusement dissimulés dans les parois d’un réfrigérateur.Une enquête poussée a permis de démanteler un réseau transfrontalier portant sur 148 pains d’héroïne que le groupe avait fait entrer clandestinement du Laos au Vietnam avant de les introduire en Chine et a conduit à l’arrestation 12 autres trafiquants.Deux complices Ly Van Bao et Hoàng Thành Luân sont actuellement recherchés par la police et seront jugés après leur arrestation. – VNA