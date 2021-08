Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) - L'Association des fruits et légumes du Vietnam (VinaFruit) et l'Association de promotion du commerce Guangxi-ASEAN ont signé un mémorandum d'entente (en anglais: Memorandum of Understanding - MoU) sur la coopération en matière d'agriculture et d'écoulement de fruits.

Il s'agit du résultat fructueux d'une conférence virtuelle sur la promotion des exportations de fruits Vietnam-Chine co-organisée le 2 août par le Département de transformation et de développement du marché des produits agricoles (relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural), l'Association de promotion du commerce Guangxi-ASEAN et le consulat général du Vietnam à Nanning (Chine).

À ce jour, seules neuf variétés de fruits frais vietnamiens ont été autorisées pour l'importation officielle sur le marché chinois, que sont le fruit du dragon, la pastèque, le litchi, le longane, la banane, la mangue, le jacquier, le ramboutan et le mangoustan. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam s'emploie à ouvrir la voie d'accès au marché chinois à d'autres fruits, notamment du durian, du pomelo, du fruit de la passion, de l'avocat, de la pomme cannelle, du fruit du jambosier, de la noix de coco, de la cardamome et de l'ananas. La Chine a temporairement autorisé l'importation de patates douces et de piments vietnamiens.

Le commerce agricole entre le Vietnam et la Chine a prospéré ces dernières années. Cependant, en raison de l'épidémie de COVID-19, la transaction totale d'import-export de produits agricoles entre le Vietnam et la Chine a atteint environ 14,3 milliards de dollars en 2020, soit une baisse annuelle de 4%.

Le potentiel du commerce agricole entre les deux nations reste énorme. Le Vietnam est le 17e exportateur mondial de produits agricoles et le deuxième de la région de l'ASEAN. De nombreux produits agricoles du Vietnam sont classés au premier rang mondial, notamment fruits tropicaux. La Chine est le premier marché importateur, représentant environ 64% (chiffres pour 2020) des exportations de fruits et légumes du Vietnam. -VNA