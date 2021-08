La porte frontalière internationale de Mong Cai, province de Quang Ninh (Nord). Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Une délégation de gardes-frontières des provinces de Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang et Ha Giang s’est entretenue le 5 août avec des homologues du Guangxi (Chine) du renforcement de la vérification et de la remise de migrants illégaux.

Cet entretien direct a également permis de discuter de la prévention et de la lutte anti-épidémique, de la gestion et du contrôle des entrées et sorties, de la lutte contre les crimes transfrontaliers...

Depuis 2020, les deux parties ont organisé des patrouilles conjointes à trois reprises ; arrêté et poursuivi 149 personnes pour organisation de l’immigration clandestine; arrêté 10.996 immigrants illégaux au Vietnam (dont 88 Chinois)...-VNA