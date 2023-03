Tra Vinh (VNA) – Des experts vietnamiens et étrangers ont discuté du développement d’un partenariat durable entre le Vietnam et le Canada dans la formation et l’enseignement professionnel, lors d’un colloque tenu les 20 et 21 mars à l’Université de Tra Vinh, province éponyme au Sud.



Les participants ont discuté des questions auxquelles les deux parties s’intéressent comme les modèles des universités et écoles communautaires canadiennes au Vietnam, les opportunités et défis pour les jeunes canadiens dans le développement de compétences mondiales par le biais d'activités internationales...



Ils ont également discuté de la coopération internationale en faveur du développement durable des ressources humaines dans le secteur de l'agriculture et de la pêche pour s'adapter au changement climatique ; de la transformation numérique dans l'éducation, la formation professionnelle et le marché du travail ; de l’évolution du marché du travail et du développement des compétences professionnelles des étudiants vietnamiens dans la nouvelle ère…



Le président du Comité populaire de la province de Tra Vinh, Le Van Han, a remercié le gouvernement canadien d'avoir aidé sa localité à développer l'Université de Tra Vinh à partir du modèle de l'école communautaire Vietnam-Canada. Jusqu'à présent, l’Université a contribué au développement des ressources humaines pour la province, la région et même l'ensemble du pays, a-t-il estimé.

Le président du Comité populaire de la province de Tra Vinh, Le Van Han. Photo: baotravinh.vn



Le succès du colloque continuera à promouvoir la coopération en matière d'éducation des deux pays, ce en vue de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations de coopération entre le Vietnam et le Canada, a souligné Le Van Han.



Behzad Babakhani, consul général du Canada à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le colloque visait à contribuer au resserrement de la coopération entre les deux pays, notamment dans la formation et l'enseignement professionnel.



Il a déclaré que la province de Tra Vinh en général et l'Université de Tra Vinh en particulier entretenaient des relations étroites avec le peuple et le gouvernement du Canada depuis de nombreuses années grâce au succès du projet d’Ecole communautaire Vietnam - Canada et d'autres projets financés par le gouvernement canadien pour la province.



Après ce colloque, les parties auront l'occasion de promouvoir des activités de coopération potentielles dans le domaine de l'enseignement professionnel et du développement du marché du travail, ainsi que des programmes de coopération dans la formation, la recherche scientifique... -VNA