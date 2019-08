Le premier B787-10 Dreamliner de Vietnam Airlines. Photo : tinhte.vn

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a annoncé qu’elle recevrait début août son premier Boeing 787-10 Dreamliner.

Vietnam Airlines est la quatrième compagnie aérienne en Asie et la cinquième au monde à exploiter des appareils B787-10 Dreamliner, la quatrième et plus grande version de l’avion long-courrier B787 Dreamliner.

Le B787-10 Dreamliner de Vietnam Airlines est équipé de 24 sièges en classe affaires et 343 sièges en classe économique.

La réception par Vietnam Airlines des avions les plus modernes au monde fait partie de sa stratégie d'amélioration de la qualité de ses services, afin de devenir la première compagnie aérienne 5 étoiles au Vietnam en 2020 selon les normes Skytrax.

Depuis 2015, la compagnie au lotus d'or a continuellement élargi sa flotte avec 14 A350-900 XWB et 11 B87-9 Dreamliner. Elle recevra cette année des B787-10 Dreamliner. Parallèlement, sa flotte d’avion à fuselage étroit devra comprendre 20 Airbus A321neo à la fin de cette année. -VNA