Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines effectuera les vols quotidiens entre le Vietnam et l'Inde à partir du 26 mars.

Plus précisément, Vietnam Airlines réalisera quatre vols hebdomadaires sur la ligne Hanoï - New Delhi, au départ tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches ; et trois vols par semaine entre Ho Chi Minh-Ville et New Delhi, au départ tous les mardis, jeudis et samedis.

Avec ce plan, à partir du 26 mars, le nombre de vols entre le Vietnam et l'Inde augmentera de 30% par rapport au programme des vols actuel, répondant à la demande croissante de voyages des passagers ainsi que de fret entre les deux pays.

A cette occasion, Vietnam Airlines lance des tarifs préférentiels à partir de 7.113.000 dongs pour un aller-retour (taxes et frais inclus) pour l’achat sur son site Web,son application mobile, ses billetteries et ses agents. Elle offre également des billets à partir de 23.950 roupies indiennes pour l’achat dans les billetteries et agents de Vietnam Airlines en Inde.

Selon son plan, Vietnam Airlines ouvrira une nouvelle ligne vers Mumbai, l'un des plus grands pôles économiques et socioculturels. -VNA