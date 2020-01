Le B787-10 Dreamliner de Vietnam Airlines. Photo: VietnamPlus



Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a mis en service le 1er janvier le Boeing 787-10 Dreamliner sur la ligne reliant Shanghai (Chine) à Hô Chi Minh-Ville.

Il s’agit de la première ligne reliant le Vietnam à la Chine que Vietnam Airlines utilise le Boeing 787-10 Dreamliner. Vietnam Airlines est l'une des cinq compagnies aériennes en Asie utilisant à la fois les versions ultra modernes B787-9 et B787-10 Dreamliner.

Le B787-10 Dreamliner est le plus long des Boeing 787, avec 68m de longueur. Il est équipé de 24 sièges en classe affaires et 343 en classe économique. Il est plus économe avec une consommation moindre de 20 à 25% par rapport aux précédentes générations. Il peut donc effectuer des vols plus longs et autorise un taux d'humidité plus élevé en cabine. Il est aussi équipé de sièges plus confortables et d'un accès wifi.

Selon les prévisions, Vietnam Airlines devra transporter environ 190.000 passagers en 2020 sur la ligne Shanghai-Hô Chi Minh-Ville.

Vietnam Airlines possède la plus grande flotte au Vietnam, la deuxième flotte d’Airbus A350 et Boeing 787 en Asie du Sud-Est et figure au top des transporteurs aériens en Asie-Pacifique.

La compagnie à la fleur de lotus dessert plus de 90 lignes avec plus de 400 vols quotidiens vers 20 destinations domestiques et 29 destinations internationales. En 2018, elle a transporté 22 millions de passagers.

Elle est la première compagnie aérienne d'Asie du Sud-Est à être membre de l'Alliance des compagnies aériennes SkyTeam. En 2019, elle a été classée compagnie 4 étoiles par Skytrax, organisme de consultation spécialisé dans le domaine de l’aviation civile, et ce pour la quatrième année consécutive. -VNA