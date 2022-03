Un avion de Vietnam Airlines. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Vietnam Airlines a annoncé le 22 mars au soir qu'elle suspendrait jusqu'à nouvel ordre l'exploitation de sa liaison aérienne Vietnam – Russie, à partir du 25 mars.

Expliquant les raisons dans un communiqué, la compagnie aérienne nationale a déclaré qu'elle devait revoir et clarifier les procédures, les exigences et les réglementations relatives aux assurances et aux opérations aériennes vers la Russie.

Vietnam Airlines exprimé ses profonds regrets face à ce cas de force majeure. La compagnie aérienne a déclaré qu'elle proposerait aux passagers qui ont acheté des billets des remboursements complets ou le changement des billets pour d'autres vols. Elle a recommandé aux passagers de surveiller les informations dans les jours à venir.

Vietnam Airlines est actuellement la seule compagnie aérienne vietnamienne opérerant une ligne régulière vers la Russie. Elle a affirmé qu'elle travaillait dur avec les agences concernées afin de reprendre l'exploitation de cette route dès que possible.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web www.vietnamairlines.com; la page Facebook officielle de la compagnie aérienne nationale à l’adresse www.facebook.com/VietnamAirlines; contactez les guichets de Vietnam Airlines ou le centre d'appel du service clientèle de Vietnam Airlines (1900 1100). -VNA