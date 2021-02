Hanoi, 26 février (VNA) - Vietnam Airlines reprendra ses vols vers l'aéroport international de Van Don, dans la province de Quang Ninh (Nord-Est), après plusieurs semaines de suspension en raison de l'épidémie de COVID-19.

Vietnam Airlines reprendra le 3 mars ses vols vers l'aéroport international de Van Don. Photo : VNA

Vietnam Airlines rétablira les services aériens de Ho Chi Minh-Ville à Van Don à partir du 3 mars, devenant ainsi la première compagnie aérienne du pays à le faire.

La décision de Vietnam Airlines a été prise après que Quang Ninh a maîtrisé la pandémie sur sa localité et que l'aéroport international de Van Don est à nouveau en sécurité et prêt à fonctionner.

Du 3 au 17 mars, Vietnam Airlines exploitera un vol par semaine les mercredis et à partir du 18 mars, elle augmentera la fréquence à trois les mercredis, vendredis et dimanches.

A cette occasion, le transporteur proposera des réductions de prix pour les trois premiers vols, appliquées aux passagers qui achètent des billets via son application mobile, la page www.vietnamairlines.com et ses agents à partir du 26 février jusqu'au 17 mars 2021.

Afin d'assurer la santé des voyageurs et du personnel, Vietnam Airlines se conforme strictement aux mesures préventives telles qu'exhorter les passagers à faire une déclaration médicale et à se soumettre à une mesure de la température corporelle avant l'embarquement, et refuser le transport aux personnes présentant des symptômes anormaux, entre autres. -VNA