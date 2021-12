Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Vietnam Airlines, comprenant Vietnam Airlines, Pacifique Airlines et VASCO, prévoient de reprendre 10 lignes aériennes domestiques à partir de janvier 2022, portant le nombre de ses liaisons domestiques à près de 50.

Vietnam Airlines rouvrira les lignes arériennes reliant Ho Chi Minh-Ville à la province de Quang Ninh ; la ville de Hai Phong avec les villes de Da Lat, Buon Ma Thuot et Nha Trang ; la province de Thanh Hoa avec les villes de Buon Ma Thuot et Da Lat ; la ville de Vinh avec Buon Ma Thuot, Nha Trang et Da Lat ; et la ville de Hue avec Da Lat.

Ces lignes seront exploitées à partir du 16 janvier, avec trois à quatre vols hebdomadaires chacune.

Les transporteurs augmenteront également la fréquence des vols sur de nombreuses lignes avec une moyenne d'environ 300 vols aller simple par jour au total.

Pendant ce temps, le nombre de sièges sera également augmenté de 120% par rapport au niveau actuel pour répondre à la demande croissante de transport des passagers à l’occasion du Nouvel An lunaire, qui tombe fin janvier-début février. -VNA