Des avions de Vietnam Airlines . Photo : VNA

Ainsi, l' Australie est devenue le huitième marché international exploité par Vietnam Airlines, après les États-Unis, le Japon, la République de Corée, Singapour, la Thaïlande, le Cambodge et Taïwan (Chine).Il y aura un vol hebdomadaire reliant Hanoi et Sydney, et deux vols hebdomadaires entre Ho Chi Minh-Ville et Sydney, Melbourne, utilisant des Boeing 787 et des Airbus A350 à fuselage large modernes.Les billets sont désormais disponibles sur le site Web, l'application mobile et les agents de billetterie de Vietnam Airlines dans tout le pays.Le transporteur travaille en étroite collaboration avec les autorités et les pays pour rétablir prochainement des vols internationaux réguliers vers l'Europe et la Chine.- VNA