Hanoï (VNA) - Un représentant de Vietnam Airlines a annoncé que sa compagnie avait repris les vols entre Ho Chi Minh-Ville et Van Don (province de Quang Ninh, Nord) après une période de suspension en raison de la résurgence du COVID-19 à Quang Ninh.



D'ici le 17 mars, Vietnam Airlines effectue un vol par semaine, les mercredis. Du 18 mars au 31 décembre 2021, la compagnie portera la fréquence à trois vols par semaine, les mercredis, vendredis et dimanches. Les vols partiront de Ho Chi Minh-Ville à 13h00 et de Van Don à 15h45.



Selon Vietnam Airlines, la reprise des vols entre Ho Chi Minh-Villet et Van Don contribuera à diminuer les difficultés des entreprises du tourisme et à accélérer l’ “industrie sans fumée” à Quang Ninh et dans les provinces voisines. Dans les temps à venir, Vietnam Airlines travaillera avec Quang Ninh pour rechercher et développer des solutions pour attirer les touristes et aider la province à relancer l'économie et le commerce.



Vietnam Airlines a officiellement ouvert la ligne Ho Chi Minh-Ville - Van Don en décembre 2018.-VNA