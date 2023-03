Pékin (VNA) - Dans l'après-midi du 19 mars, Vietnam Airlines a effectué le premier vol régulier reliant Pékin (Chine) à Hanoï après trois ans de suspension de cette ligne aérienne en raison de la pandémie de COVID-19.



La cérémonie d’accueil de la centaine de passagers du vol a eu lieu à Pékin, en présence de dirigeants de la Commission vietnamienne pour la gestion du capital de l'État dans les entreprises (CMSC), de représentants de l’ambassade du Vietnam en Chine, de plusieurs organes et entreprises des deux pays.



Désormais, Vietnam Airlines exploitera cette ligne Hanoï - Pékin avec une fréquence de 3 vols allers-retours hebdomadaires et envisage de l’augmenter au milieu de cette année.



A ce jour, Vietnam Airlines a repris la plupart de ses liaisons vers la Chine, notamment entre Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Guangzhou et Shanghai ; entre Hanoï et Pékin.



Dans les mois à venir, Vietnam Airlines rouvrira quatre lignes entre Da Nang et Guangzhou, Shanghai, Chengdu, ainsi qu'entre Hanoï et Chengdu.-VNA