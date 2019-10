Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a assisté mardi 22 octobre à la cérémonie d’accueil du 100e appareil de la flotte de Vietnam Airlines, le troisième des huit Boeing 787-10 dont le transporteur national prendra livraison d’août 2019 à mars 2021.

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (6e à partir de la gauche) lors la cérémonie d’accueil du 100e appareil de la flotte de Vietnam Airlines, le 22 octobre. Photo : VNA



Le président du conseil d’administration de Vietnam Airlines, Pham Ngoc Minh, a fait savoir que cet événement marque un jalon important qui confirme la position de leader de la compagnie, ajoutant qu’une nouvelle porte s’est ouverte dans son processus de développement au régional et à l’international.



Vietnam Airlines possède la plus grande flotte au Vietnam, la deuxième flotte d’Airbus A350 et Boeing 787 en Asie du Sud-Est et figure au top des transporteurs aériens en Asie-Pacifique, a-t-il indiqué, ajoutant qu’une nouvelle porte s’est ouverte dans son processus de développement au régional et à l’international.



Félitant la compagnie à la fleur de lotus avec une flotte jeune et moderne, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh s’est déclaré ravi et fier des changements et des améliorations rapides et efficaces de la flotte de Vietnam Airlines.



Il a également exhorté Vietnam Airlines à assurer le développement durable du marché aérien domestique et la compétitivité internationale.



La tâche essentielle de Vietnam Airlines consiste à la fois à moderniser sa flotte pour l’adapter aux besoins du marché et de sa stratégie commerciale, et à renforcer les capacités et la qualité de son personnel naviguant et technique.

Elle devrait en même temps assurer des services de vols spéciaux, effectuer des missions internationales et fournir des services civils, a ajouté le dirigeant vietnamien.

La compagnie à la fleur de lotus dessert plus de 90 routes avec plus de 400 vols quotidiens vers 20 destinations domestiques et 29 destinations internationales. En 2018, elle a transporté 22 millions de passagers. – VNA