Le cadeau de Vietnam Airlines destiné aux passagers du vol VN416. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne du Vietnam (Vietnam Airlines) a officiellement participé au programme "Sustainable Flight Challenge" (TSFC) lancé par l'alliance mondiale SkyTeam, avec le premier vol portant le numéro VN416 de Hanoï à Séoul (République de Corée).

«Sustainable Flight Challenge» est un programme visant à stimuler les initiatives de développement durable dans le secteur de l'aviation. Le programme est initié par Skyteam, une alliance mondiale de compagnies aériennes, avec des membres de grandes compagnies aériennes du monde entier.

Les compagnies aériennes participant à ce programme rivaliseront pour montrer quelle compagnie aérienne peut opérer le vol le plus respectueux de l'environnement, avec le développement le plus durable.

Actuellement, le programme "Sustainable Flight Challenge" a attiré la participation de 16 compagnies aériennes de nombreux pays tels que les États-Unis, la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Chine, la République de Corée, etc. Premièrement, les compagnies aériennes participent en organisant des vols de longue distance de plus de 5.000 km, des vols de moyenne distances de 1.500 à 5.000 km et évaluer l'efficacité de l'exploitation et de la protection de l'environnement sur ces vols.

Vietnam Airlines a participé aux vols de moyenne distance avec celui de VN416 Hanoï - Séoul le 14 mai. Les passagers du vol ont été spécialement accueillis avec un paquet de cadeau comprenant un sac en tissu et une carte véhiculant le message de protection de l'environnement, fabriqués à partir de matériaux respectueux de l'environnement.

Après le vol VN416, Vietnam Airlines continuera à effectuer le 15 mai un vol de longue distance de Ho Chi Minh-Ville à Melbourne (Australie). -VNA