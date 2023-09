Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a récemment organisé une cérémonie pour présenter sa nouvelle ligne directe reliant Ho Chi Minh-Ville à Perth, capitale de l'État d'Australie-Occidentale.



Il s'agit d'un événement important à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie.



Lors de la cérémonie, Roger Cook, Premier ministre d'Australie-Occidentale, a affirmé que cette ligne aérienne entre le Vietnam et Perth ouvrirait de nombreuses opportunités pour les deux destinations en matière de développement du tourisme, contribuerait à stimuler l’économie et à créer davantage d’emplois.



Cette ligne devra être exploitée à partir du 7 décembre 2023 à raison de trois vols aller-retour par semaine à bord d’un Boeing 787. Les vols au départ de Ho Chi Minh-Ville partiront à 15h50 tous les lundis, jeudis et samedis, atterrissant à Perth à 23h05 (heure locale). Dans l'autre sens, les vols quitteront Perth à 00h50 (heure locale) tous les mardis, vendredis et dimanches pour arriver à l'aéroport de Tan Son Nhat à Ho Chi Minh-Ville à 06h10.



Avec l'ouverture de cette nouvelle liaison Ho Chi Minh Ville-Perth à partir du 7 décembre 2023, Vietnam Airlines exploitera 23 vols aller-retour par semaine entre le Vietnam et l'Australie, soit une moyenne de 3 vols par jour, continuant d'occuper la première place matière de fréquence de vols directs entre les deux pays. Le nombre total de liaisons de Vietnam Airlines vers l'Australie sera ainsi porté à cinq. -VNA