Photo d'illustration: Vietnam Airlines

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines continuera d'opérer deux vols supplémentaires pour rapatrier plus de 500 Vietnamiens évacués d'Ukraine.

Plus précisément, le vol VN58 devrait décoller de Varsovie (Pologne) et atterrir à Hanoï à 4h40 le 13 mars. Le vol VN68 devrait décoller de Bucarest (Roumanie) et atterrir à Hanoï à 11h le 13 mars.

Les deux vols sont effectués en vertu de l'accord de coopération pour soutenir le rapatriement des citoyens vietnamiens évacués depuis les zones de guerre en Ukraine signé par Vietnam Airlines et Sun Group.

Selon l’accord signé, Sun Group et Vietnam Airlines se coordonnent dans l’organisation de vols sûrs et efficaces pour rapatrier les Vietnamiens d’Ukraine (qui ont déjà déménagé en Pologne, en Roumanie) au Vietnam. Tous les citoyens vietnamiens et les membres de leur famille en Ukraine souhaitant être rapatriés seront gratuitement transportés au Vietnam.

Auparavant, le 8 mars, Vietnam Airlines avait effectué avec succès le premier vol gratuit d'évacuation de citoyens en Ukraine, ramenant 287 citoyens au départ de Bucarest (Roumanie) vers l'aéroport de Noi Bai à Hanoï. -VNA