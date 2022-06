Photo: VNA



New Delhi (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a officiellement ouvert le 15 juin une liaison directe entre le Vietnam et l'Inde, avec un premier vol qui a décollé à Hanoï et atterri à l'aéroport international Indira Gandhi de New Delhi à 14h25 (heure locale).

Les vols entre Hanoï et New Delhi sont programmés tous les lundis, mercredis et vendredis, et ceux entre Ho Chi Minh-Ville et la capitale indienne les jeudis et samedis.



Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son participe à la cérémonie d'ouverture de la ligne directe de Vietnam Airlines entre le Vietnam à l'Inde. Photo: VNA

Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1972, de leur partenariat stratégique en 2007 et de leur partenariat stratégique intégral en 2016, le Vietnam et l'Inde ont vu leur commerce bilatéral croître de 20% en moyenne par an.

Avant la pandémie de COVID-19, le nombre total de visiteurs entre l'Inde et le Vietnam en 2019 atteignait 319.000, soit une hausse annuelle de 35%. La plupart des touristes vietnamiens ont visité New Delhi. -VNA