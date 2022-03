Photo: Vietnam Airlines

Hanoï (VNA) - Vietnam Airlines Group, comprenant Vietnam Airlines, Pacifique Airlines et VASCO (la compagnie vietnamienne de services aériens), vendra près de 750.000 billets, soit l'équivalent de près de 4.000 vols sur les lignes intérieures et internationales pour des prochaines grandes fêtes.

Plus précisément, à l'occasion de la fête de commémoration des rois fondateurs Hung du 8 au 12 avril, Vietnam Airlines et VASCO assureront près de 1.400 vols avec plus de 266.000 sièges, soit une augmentation de 10% par rapport à la même période de 2019 – avant l’expansion de l'épidémie de COVID-19. Pacific Airlines exploitera près de 200 vols avec près de 37.000 sièges.

Pendant les congés des fêtes du 30 avril du 1er mai, Vietnam Airlines Group fournira près de 450.000 sièges en 7 jours, du 28 avril au 4 mai. Au cours de cette période, Vietnam Airlines et VASCO effectueront plus de 2.000 vols avec près de 395.000 sièges, en hausse de 10% par rapport à la même période en 2019. Pendant ce temps, Pacific Airlines assurera plus de 270 vols, équivalant à près de 51.000 sièges.

Vietnam Airlines Group se concentre sur l'augmentation de la charge sur les lignes intérieures qui attirent les touristes telles Hanoï -Ho Chi Minh-Ville, Ho Chi Minh-Ville - Da Nang, Quy Nhon, Da Lat, Nha Trang, Phu Quoc, Con Dao...

Concernant les liaisons internationales, Vietnam Airlines a augmenté la fréquence des opérations sur l'ensemble du réseau ordinaires et ouvrira à partir du 15 avril de nouvelles lignes telles que Hanoï, Ho Chi Minh-Ville - Delhi (Inde), Singapour-Da Nang, Nha Trang et Phu Quoc.

Pour protéger la santé des passagers, Vietnam Airlines Group continue d’appliquer des mesures strictes de prévention et de lutte contre l’épidémie de COVID-19.- VNA