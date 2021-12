Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Vietnam Airlines Group, comprenant Vietnam Airlines, Pacifique Airlines et VASCO (la compagnie vietnamienne de services aériens), fournira près de 2 millions de billets sur les lignes intérieures pour le Nouvel An lunaire 2022.



Ces billets concerneront environ 10.000-11.000 vols qui seront effectués du 16 janvier au 15 février 2022.



A l’approche du Têt, Vietnam Airlines vendra des billets à des prix attractifs - seulement 643.000 dongs (frais et taxes compris) par trajet – pour plusieurs de ses lignes intérieures.



Les billets promotionnels seront disponibles à la vente du 22 décembre 2021 au 12 février 2022 et s'appliqueront aux vols à destination de Ho Chi Minh-Ville du 21 au 31 janvier 2022 et aux vols au départ de Ho Chi Minh-Ville du 6 au 13 février 2022.-VNA