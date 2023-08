Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Vietnam Airlines Group, composé des trois compagnies aériennes Vietnam Airlines, Pacific Airlines et VASCO, fournira près de 400.000 sièges sur les vols intérieurs pendant la période de pointe du 31 août au 5 septembre, à afin de répondre à la demande pendant les vacances de la Fête nationale (2 septembre).Ce chiffre marque une augmentation de 15 % par rapport à la même période en 2019, avant le déclenchement de la pandémie de COVID-19.Il offrira également plus de 155.000 sièges sur les vols internationaux, soit plus du double de celui enregistré à la même période l'an dernier.Le groupe a conseillé aux passagers d'acheter des billets via leur site Web officiel, leur application mobile, leurs guichets et agents agréés, et de demander des factures pour éviter d'acheter des billets contrefaits ou à prix gonflé.Les compagnies aériennes ont également encouragé les passagers à utiliser diverses méthodes d'enregistrement pour éviter les situations de surpeuplement dans les aéroports, notamment l'enregistrement en ligne via le site Web ou l'application mobile, les bornes libre-service, l'enregistrement automatique ou par téléphone.- VNA