Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon la compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV), le typhon Molave a causé de lourds dégâts dans les provinces de Thua Thien Huê à Khanh Hoa, notamment Quang Nam et Quang Ngai (Centre).

Les 27 et 28 octobre, 130 vols à l'arrivée et au départ de la région du Centre ont été impactés. Vietnam Airlines Group comprenant Vietnam Airlines, Pacific Airlines et Vasco, continue d'ajuster son plan d'exploitation le 29 octobre, en raison du typhon.

Concrètement, Vietnam Airlines retarde après 13h00 les vols d'arrivée et de départ de Vinh le 29 octobre.

Comme l'aéroport de Chu Lai sera fermé jusqu'à 16h00 le 30 octobre, Vietnam Airlines annulera tous les vols reliant Hanoï/Ho Chi Minh-Ville à Chu Lai.

Le 29 octobre, la compagnie aérienne nationale déploie des vols entre Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Huê, Da Lat, Pleiku, entre Ho Chi Minh-Ville et Dong Hoi pour compenser les annulations.

Pour plus d'informations, les passagers peuvent visiter le site web www.vietnamairlines.com, la page officielle de facebook à l'adresse www.facebook.com/VietnamAirlines ou contacter ses bureaux de vente de billets dans tout le pays ou le centre d'appel du service clientèle: 1900 1100.

Les passagers de Pacific Ailines peuvent consulter le site web www.pacificairlines.com/vn, la page officielle de facebook à l'adresse www.facebook.com/PacificAirlinesFanpage ou contacter le centre d'appel du service clientèle : 1900 1550. -VNA