Photo: VNA Hanoï (VNA) – Vietnam Airlines Group, composé des trois compagnies aériennes Vietnam Airlines, Pacific Airlines et VASCO, proposeront plus de 20 millions de sièges sur leurs vols domestiques et internationaux entre avril et octobre 2023, soit une hausse de près de 25% sur un an.

Sur ce total, les vols domestiques comprendront 14 millions de sièges et les vols internationaux, près de six millions de sièges.

Chaque jour, une trentaine de vols aller-retour entre Hanoï et Ho Chi Minh-Ville et plus de 35 vols aller-retour entre Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang seront effectués. Leur fréquence pourra augmenter lors des jours fériés et de la haute saison touristique en été.







Sur le même laps de temps, Vietnam Airlines ouvrira de nouvelles lignes, rouvrira et augmentera la fréquence de certaines lignes internationales, marquant la restauration presque complète de son réseau de vols internationaux après la réouverture des frontières vietnamiennes aux passagers internationaux à partir de mars 2022. - VNA

source