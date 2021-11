Accueillir les premiers touristes internationaux au Vietnam dans le cadre d'un programme pilote à l'aéroport international de Da Nang. Photo : VNA

Séoul (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a opéré le 17 novembre son premier vol pilote transportant des touristes internationaux de Séoul (République de Corée) à la ville côtière de Da Nang (au Centre).

À bord du vol se trouvaient des passagers de la République de Corée, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Autriche, de la République tchèque et de l'Australie, qui se sont rendus au Vietnam pour voyager ou rendre visite à des proches. Pour embarquer sur le vol, chaque passager doit avoir un passeport vaccinal, un test RT-PCR négatif dans les 72 heures avant le départ et un billet de retour, entre autres exigences.

Vietnam Airlines affirme ses efforts pour accompagner les autorités à réaliser l'objectif d'un tourisme vietnamien sûr et attractif. Photo : VNA

Avant d'embarquer, Oh Young-roh, un ressortissant sud-coréen, a dit au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) qu'il se rendait au Vietnam pour rendre visite à sa famille.

Il espère que le gouvernement vietnamien envisagera de réduire la période de quarantaine actuelle de sept jours pour ceux qui ont des résultats des tests négatifs et qui sont doublement vaccinés au moins deux semaines avant leur arrivée.

Quant à l’Américain Tommy Addis, il s’est déclaré heureux de retourner au Vietnam et qu'il respecte toutes les réglementations sur la prévention et le contrôle de la pandémie du pays.

William Hale, également venu des États-Unis, a estimé que le Vietnam avait bien protégé ses citoyens pendant la pandémie. Avec les vaccins et les tests RT-PCR, la population locale a pu voyager assez confortablement et les touristes internationaux ont également commencé à penser à se rendre au Vietnam, a-t-il ajouté.

Après ce vol pilote, Vietnam Airlines continuera à exploiter de nombreux autres vers les cinq sites vietnamiens que sont Phu Quoc à Kien Giang, Khanh Hoa, Quang Nam, Da Nang et Quang Ninh qui ont été autorisés à accueillir des touristes internationaux à titre expérimental.

En plus, Vietnam Airlines coordonne activement avec les agences de voyages et les agences de gestion du tourisme pour inciter les touristes des marchés internationaux clés tels que l'Asie du Sud-Est, la République de Corée, le Japon, la Russie, l'Europe et l'Australie… à venir au Vietnam pour voyager, rendre visite à des proches. -VNA