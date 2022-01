Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 1er janvier, à 18h45, le premier vol international régulier opéré par Vietnam Airlines depuis le début de la pandémie de COVID-19, a atterri en toute sécurité à l'aéroport de Tan Son Nhat, à Ho Chi Minh-Ville.

Le vol VN852, avec à son bord 121 passagers, est parti de Phnom Penh, au Cambodge. Il fait partie du plan de rétablissement des vols internationaux réguliers vers des destinations ayant un niveau de sécurité élevé à partir du 1er janvier 2022. Ce plan, déjà approuvé par le gouvernement, vise à promouvoir la relance économique nationale et à favoriser le déplacement des habitants à l’approche du Nouvel An lunaire.

Vietnam Airlines effectuera des vols vers le Japon le 5 janvier et vers les Etats-Unis le 9 janvier prochain.

Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information (VNA), Uch Leang, directeur par intérim du Département des études afro-asiatiques et moyen-orientales à l'Institut des relations internationales (relevant de l’Académie royale du Cambodge), a déclaré que la réouverture des vols internationaux était la décision forte et opportune du gouvernement du Vietnam dans le contexte où la région s’efforce à se redresser et à rétablir la chaîne d'approvisionnement mondiale interrompue à cause de la pandémie de COVID-19.

La reprise des vols directs entre le Vietnam et le Cambodge contribuera au développement socioéconomique durable de chaque pays dans la période post-COVID-19, a-t-il souligné.

Auparavant, Vietnam Airlines a annoncé un plan de reprise des vols internationaux réguliers entre le Vietnam et 15 pays et territoires au premier semestre 2022.

La première phase du plan sera mise en œuvre dans deux semaines à partir du 1er janvier 2022, concernant des lignes vers les États-Unis, le Japon, la République de Corée, Taïwan (Chine), Singapour, la Thaïlande, le Laos et le Cambodge.

Lors de la deuxième phase, Vietnam Airlines prévoit de rouvrir des vols aller-retour vers le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Russie, l'Australie, Hong Kong (Chine) et la Malaisie. Le plan peut changer en fonction de la décision des autorités et de l'évolution de l'épidémie. -VNA