Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et la Compagnie de services aériens VASCO fourniront près de 551.000 billets, soit l'équivalent de près de 2.800 vols sur les liaisons intérieures du 26 avril au 5 mai, pour répondre à la demande des voyageurs pendant les vacances de la Journée de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril) et de la Journée internationale du travail (1er mai).



Vietnam Airlines et VASCO se concentre sur l'intensification des services sur les itinéraires reliant Hanoï et Ho Chi Minh-Ville à Huê, Da Nang, Quy Nhon, Cam Ranh, Da Lat, Phu Quôc, etc.



En outre, le réseau de vols internationaux de Vietnam Airlines s'est presque complètement rétabli, créant de grandes conditions favorables pour que les gens voyagent à l'étranger à cette occasion. Actuellement, Vietnam Airlines exploite plus de 50 liaisons internationales vers des destinations touristiques célèbres en Asie, en Europe, en Australie et aux États-Unis.



Vietnam Airlines recommande aux passagers d'acheter des billets sur son site Web, son application mobile et ses agents de billetterie. -VNA