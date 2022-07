Vietnam Airlines et Turkish Airlines renforcent leur coopération. Photo: Vietnam Airlines



Hanoi (VNA) – Vietnam Airlines et Turkish Airlines viennent de signer un protocole d’accord pour renforcer leur coopération, lors du Salon aéronautique Farnborough International Airshow (FIA) tenu au Royaume-Uni.

Les deux compagnies aériennes nationales élargiront leur coopération dans le transport de passagers et de fret, et étudieront la possibilité d’une coopération en partage de code sur les liaisons entre Hanoi/Hô Chi Minh-Ville et Istanbul.



Cette coopération apportera de grands avantages aux passagers, favorisera la connectivité aérienne, les échanges économiques et culturels entre le Vietnam et la Turquie et des pays d’Europe et du Moyen-Orient, a partagé le directeur général de Vietnam Airlines, Lê Hông Hà.



Le directeur des investissements et de la technologie de Turkish Airlines, Levent Konukcu, a souligné l’importance de la coopération avec Vietnam Airlines, notamment dans la phase post-pandémie, répondant aux attentes et objectifs des deux parties dont le développement des relations dans plusieurs domaines et la création de belles expériences pour les passagers.



Créée en 1993, Turkish Airlines, membre de Star Alliance, exploite une flotte de 382 avions, dessert 340 destinations dont 287 internationales et 53 domestiques.



Fondée en 1995, Vietnam Airlines propose des services de transport aérien sur plus de 100 lignes vers plus de 20 destinations nationales et 30 internationales. Possédant une flotte moderne de plus de 100 avions, Vietnam Airlines est la première compagnie aérienne de la région d’Asie-Pacifique à exploiter simultanément deux avions de nouvelle génération Boeing 787 et Airbus A350.

La compagnie à la fleur de lotus maintient la qualité de services 4 étoiles de Skytrax depuis nombreuses années consécutives et passe progressivement à la norme 5 étoiles. -VNA