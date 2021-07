Hanoï, 4 juillet (VNA) – La compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) et la banque par actions de l’Aise du Sud-Est (SeABank) ont signé un contrat de crédit d'une valeur de 2000 milliards dongs (87,24 millions de dollars), dont une partie sera versée par la banque début juillet.

Cérémonie de signature du contrat de crédit. Photo : VNA

L'enveloppe de crédit vise à aider Vietnam Airlines à maintenir sa production et ses activités commerciales malgré les difficultés dues à la pandémie de COVID-19. En outre, Vietnam Airlines, SeABank et le Groupe BRG ont également signé un accord de partenariat stratégique pour un développement commun dans de nombreux domaines et une meilleure expérience pour les clients.

Le président de Vietnam Airlines, Dang Ngoc Hoa, a déclaré que le groupe BRG et SeABank étaient des organisations à grande échelle dotées d'une forte capacité financière qui servaient des dizaines de millions de clients dans le pays et dans le monde.

Le partenariat fera de BRG et de SeABank de grands partenaires de Vietnam Airlines dans de nombreux domaines, a-t-il déclaré, ajoutant que le prêt bonifié aidera Vietnam Airlines à régler les difficultés posées par la crise saniatire, à relancer ses activités et à contribuer au développement socio-économique du pays.

Le directeur général de SeABank, Le Thu Thuy, a déclaré que le partenariat stratégique entre SeABank, BRG et Vietnam Airlines créerait des opportunités pour les clients de bénéficier de services optimaux grâce à la combinaison d'entreprises leaders dans les domaines de l'aviation, de l'hôtellerie, de la vente au détail et du financement bancaire. - VNA