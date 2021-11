Photo: Vietnam Airlines

Hanoï (VNA) - Vietnam Airlines est entrée, pour la deuxième année consécutive, dans le Top 10 des marques championnes de l'expérience client en 2021 au Vietnam, selon l'étude "Customer Experience Excellence" du réseau international de cabinets d'audit et de conseil KPMG.

La compagnie à la fleur de lotus est le seul transporteur aérien figurant dans la liste annoncée par KPMG. L'enquête a été menée sur la base des opinions de plus de 1.500 utilisateurs vietnamiens sur plus de 90 marques nationales et étrangères opérant dans de nombreux domaines au Vietnam.

Les critères importants évalués par KPMG incluent: l'intégrité, les principes de fonctionnement, la capacité à satisfaire les clients, la compréhension des clients, la personnalisation et les efforts d'optimisation des processus pour gagner du temps pour les clients.

Ces dernières années, Vietnam Airlines a intensifié ses investissements dans la transformation numérique pour améliorer son efficacité opérationnelle et offrir une expérience plus pratique et plus sûre aux passagers. Son objectif d'ici 2025 est de devenir une compagnie aérienne numérique.

Actuellement, la technologie numérique est appliquée par Vietnam Airlines dans tous les domaines tels que la gestion, les opérations aériennes, le commerce et les services.

Vietnam Airlines a également collaboré avec le gouvernement, des agences et des organisations nationales et étrangères pour appliquer à titre expérimental le passeport sanitaire numérique IATA Travel Pass. -VNA