Le colloque visait à présenter des informations sur Vietnam Airlines en Belgique. Photo: VNA



Bruxelles (VNA) - La compagnie générale de l'aviation du Vietnam (Vietnam Airlines) a organisé le 4 juillet à Bruxelles un colloque pour présenter ses lignes aériennes aux représentants de plus de 30 agences de voyages belges.



Cet événement avait pour objectif de présenter des informations relatives à Vietnam Airlines, à ses lignes aériennes et à ses services, ainsi qu'à ses incitations offertes aux touristes allant de Bruxelles au Vietnam via les grandes villes européennes telles que Paris, Francfort ou Londres.



En utilisant des avions gros-porteurs modernes tels que Airbus 350 et Boeing 787, et ses avantages en tant que membre de l’Alliance aérienne SkyTeam, Vietnam Airlines s’engage à apporter aux visiteurs des expériences intéressantes et des services de qualité internationale, et ce à des prix raisonnables.



Pascal Van de Moortel, représentant de Vietnam Airlines à Bruxelles, a déclaré que lors de cet événement, la société visait les agences de voyage. Les participants, qui étaient des organisateurs de circuits pour les voyagistes, ont recommandé à leurs clients les services aériens les plus pratiques.



Ce sont eux qui seront les promoteurs les plus efficaces de Vietnam Airlines, et du secteur du tourisme du Vietnam en général, a-t-il déclaré.



Xenia Phicips, du voyagiste TUI, a déclaré que son agence avait organisé de nombreuses visites au Vietnam et que ses clients étaient satisfaits des services aériens fournis par Vietnam Airlines.



De plus en plus de Belges sont intéressés par des voyages au Vietnam, mais l'absence de ligne directe entre les deux pays leur donne beaucoup d’hésitations pour choisir le Vietnam comme destination de vacances.



Le séminaire faisait partie des efforts visant à attirer des touristes de Belgique et d'autres pays européens au Vietnam. -VNA